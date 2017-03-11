Mehmet Topal'dan 'el' isyanı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mehmet Topal geçen maç yaşanan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞMAYACAK GOLLER YEDİK"

''Bize yakışmayacak goller yedik. 2-0'dan gerie dönmek çok önemli. İkinci yarıda gol bulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Artık bütün maçlarımızı kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz"





BU GOLLERDEN ÇOK ATILDI HİÇ BU KADAR KONUŞULMADI

"Benim adıma şansız bir pozisyondu. Benim yerime herhangi bir futbolcu olabilirdi. Orada top elime çarptı, elimle kontrol etmedim. Ben yıllardır bu ligde mücadele ediyorum. Hiç kimseyi kıracak bir şey yapmadım. Gene de saygımı korumaya çalışıyorum. Lütfen söylemlerimize dikkat edelim. Bu tür goller çok oldu ama hiç bu kadar konuşulmadı. Daha iyi niyetli olmamla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum"