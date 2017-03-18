Mehmet Topal'dan Hasan Ali ve Alper'e fırça

Fenerbahçe'nin 3-2 kaybettiği Atiker Konyaspor maçında sarı-lacivertli futbolcular arasında sert tartışmaların yaşanması dikkat çekti.

Konyaspor 54. dakikada Ömer Ali ile 3-1 öne geçti. Bu golün ardından Kadıköy'de protesto sesleri yükseldi.

TOPAL'DAN HASAN ALİ VE ALPER'E FIRÇA

56. dakikada Mehmet Topal sol kanattaki Hasan Ali'ye pasını çıkardı ancak top doğrudan taca gitti.

Yaşanan bu pozisyonun ardından Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım arasından kısa süreli tartışma yaşandı. Mehmet Topal hareketlenmeyen Hasan Ali'ye kızarken, Hasan Ali de Mehmet Topal'a cevap verdi. Yaşanan bu olay daha fazla büyümedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Tecrübeli oyuncunun bir pozisyon sonrasında Alper Potuk'u da uyarması dikkat çekti.