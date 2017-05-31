Mehmet Topal'dan huzurevi sakinlerine iftar

Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, Semiha Şakir Huzurevi ve Beylikdüzü Huzurevi sakinlerine için iftar yemeği ikram etti.

SARIYER'DE YAPILDI

Mehmet Topal ve eşi Selda Topal'ın, 6 yıldır geleneksel olarak düzenlediği "Huzurevi Buluşmaları" iftar programı, Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'nde gerçekleştirildi.

Semiha Şakir Huzurevi ve Beylikdüzü Huzurevi sakinlerinin katıldığı davette, Metin Özülkü Orkestrası ile Hakan Aysev ve Ferda Anıl Yarkın da sahne aldı.

HUZUREVİ YÖNETİMİ TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticileri ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in de katıldığı davette, Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie, eşi Bouchra Van Persie, Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, Gülnur Güneş ve kardeşi Kadir Güneş, Cemil İpekçi, Selvi-Bülent Serttaş, Nilay Cafer, Yavuz Seçkin, Aslıhan Güner Kılıç ve eşi Mert Kılıç, Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş da yer aldı.

Huzurevi yöneticisi Tuncay Yıldız, Mehmet ve Selda Topal'a teşekkür ederek, Topal çifti ile Metin Özülkü, Hakan Aysev ve Ferda Anıl Yarkın'a, huzurevi sakinlerinin yaptığı yağlı boya tabloları hediye etti.