Mehmet Topal'ın golü Osmanlıspor'u çıldırttı

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta Fenerbahçe 90+1'de Mehmet Topal'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
OSMANLISPOR'DAN YOĞUN İTİRAZ
Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının son dakikasında korner atışında Mehmet Topal önüne aldığı topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Ancak Osmanlısporlu futbolcuların golde Mehmet Topal'ın topu elle aldığı yönünde yoğun itirazları oldu.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
Maç sonunda Pierre Webo da hakem Alper Ulusoy'un yanına giderek golde Mehmet Topal'ın topu elle aldığı yönünde itirazlarda bulundu.