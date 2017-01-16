Mehmet Topal'ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu

Aziz Yıldırım: Bu ülkede hakem terörü var

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Bursaspor karşısında gösterdiği performans ile takımına 1 milyon 300 bin lira kazandırdı.

Aziz Yıldırım: Bu ülkede hakem terörü var

Mete Kalkavan, Beşiktaş-Trabzonspor maçında Yusuf Erdoğan'a sert bir faul yapan Quaresma'yı oyundan atmayarak hata ettiğini söyledi.

Mehmet Ekici, kendisini kadro dışı bırakan Muharrem Usta'ya, ''Gerekirse sezon sonuna kadar tek çalışır, söz verdiğim takıma giderim'' dedi.

1 UEFA'nın en riskli kulüpler listesinde F.Bahçe zirvede F.Bahçe, UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesinde zirvede yer aldı.

2 Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE Deplasmanda Villarreal ile karşılaşan Barcelona, Messi'nin 90. dakikada attığı muhteşem golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

3 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

4 Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi Sosyal medyada Reina saldırısını öven TFF hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.

5 Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

6 Şenol Güneş'in istemediği 5 futbolcu netleşti Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadroda istemediği Olcay, Kerim, Veli, Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranmaya başlandı.

7 Arda gol attı Barcelona 5'ledi Barcelona, Arda Turan'ın gol attığı maçta Las Palmas'ı 5-0 yenerek puanını 38'e yükseltti.

8 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

9 Olcay Şahan resmen Trabzonspor'da Olcay Şahan, basın önünde düzenlenen töreninde kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.