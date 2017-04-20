Mehmet Topuz: Futbolu annem için bıraktım

Hürriyet gazetesine konuşan Mehmet Topuz, önemli açıklamalarda bulundu.

HASTA ANNEM İÇİN FUTBOLU BIRAKTIM

Topuz, ''Futbolu annem için bıraktım. Rahatsızdı… Hayırlı evlat olmak istiyordum. Fenerbahçe’den sonra yurt dışı da dahil çok teklif geldi. Ama annemin yanında olmak istedim. Bir tek Kayserispor’da bedavaya da olsa oynamaya razıydım. Ama başkan telefonlarıma çıkmadı. Ben de futbolu bırakmaya karar verdim. Bir daha da dönmeye niyetim yok. Annemi yalnız bırakmak istemiyorum.'' şeklinde konuştu.