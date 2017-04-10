Kalp krizi geçiren futbolcunun futbol hayatı bitti

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'un 32 yaşındaki futbolcusu Mehmet Uğur Tülümen, Amed Sportif maçından sonra kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

ANJİYO YAPILDI

Sivas Belediyespor ile Amed Sportif arasında 1-1 sona eren karşılaşmanın hemen sonrasında rahatsızlanan forvet oyuncusu Mehmet Uğur Tülümen, Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Uğur Tülümen'e anjiyo yapıldı.

FUTBOL HAYATI BİTTİ

Hastanın durumunun yoğun bakımda takip edildiğini ve genel durumunun iyi olduğunu dile getiren kardiyoloji uzmanı doktor Güllü Amioğlu Mert, "Ciddi sıkıntıları atlattı. Takibe devam edeceğiz. Bundan sonra belirli sporları yapabilir ama yarışmalı sporlardan uzak durması gerekiyor. Futbol oynayabileceğini zannetmiyorum, oynayamaz. Bunu kendisine söyledim, çünkü böyle bir durumda futbol gerçekten ciddi sakıncalar doğurur. Kendisi üzüldü ama bu duruma alışması gerektiğini belirttim." ifadelerini kullandı.