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Meksika Yeni Zelanda'yı yenip zirveye yerleşti

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu'nda yapılan maçta Meksika, Yeni Zelanda'yı 2-1 yendi.

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Meksika Yeni Zelanda'yı yenip zirveye yerleşti

Rusya'nın Soçi kentinde yer alan Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin 42. dakikasında Chris Wood ile öne geçen Yeni Zelanda ilk yarıyı üstün tamamladı. Raul Jimenez ile 54. dakikada beraberliği yakalayan Meksika, 72. dakikada Peralta'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

4 PUANLA ZİRVEYE OTURDU

Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Meksika, 4 puanla zirveye yerleşti. İki grup maçından da puansız ayrılan Yeni Zelanda ise son sırada kaldı.

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda, B Grubu'nda Kamerun-Avustralya ve Almanya-Şili maçları yapılacak.

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