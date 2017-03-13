Melih: G.Saray maçları bayram havasında geçiyor

Fenerbahçeli basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Bogdan Bogdanovic imza töreninde taraftarlarla buluştu.

'ZOR BİR KARŞILAŞMA OLDU'

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Melih Mahmutoğlu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank'ı 79-75 yendikleri maçın ardından taraftarlarla buluştuklarını aktararak, "Gerçekten zor bir karşılaşma oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Zaten Galatasaray maçları taraftarlarımız için bayram havasında geçiyor. Artık bu müsabaka geride kaldı ve önümüzde yine önemli maçlar var." diye konuştu.

Organizasyona katılan Fenerbahçeli taraftarlar, oyunculara forma imzalatıp onlarla fotoğraf çektirme imkanı buldu.