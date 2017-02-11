Melo: Rakibimi canlı canlı yemem gerekiyorsa yerim

Felipe Melo, yeni takımı Palmeiras ile çıktığı maçta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında adeta çılgın döndü.

CANLI CANLI YEMEM GEREKİYORSA YAPARIM

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Inter macerasının ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras'a transfer olmuştu.

İlk maçındaki hareketleriyle gündem olan Melo, "Özel bir şeyler yapmam gerekiyordu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Eğer sert olmam gerekiyorsa yaparım, rakibimi düşürmem gerekiyorsa düşürürüm. Takım için canımı vermem gerekiyorsa bunu yaparım sonuna kadar savaşıyorum. Birini canlı canlı yemem gerekiyorsa bunu da yaparım" dedi.