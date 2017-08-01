Melo: Türkiye'den 2 teklif aldım

Palmeiras'ta teknik direktörü Cuca ile tartışan ve kadro dışı kalan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun, hocasını korkak olarak nitelendirdiği ses kayıtları internete düştü ve ortalık karıştı. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Melo, Türkiye'den 2 teklif aldığını da açıkladı.

PALMEİRAS'TA KALMAK İSTEMİYOR

Felipe Melo'nun ses kayıtlarında, "Palmeiras'ta bu adamla çalışamam. Bu adam bir korkak, kötü karakter, yalancı. Bir şey söylüyor ve sonra basına birçok başka şey söylüyor. Ben konuşursam, onu ortadan ikiye ayırırırım, ne olacağını göreceğiz. Corinthians, Internacional, Sao Paulo, Gremio, Atletico MG, Flamengo, hepsi beni istiyor. Başkan benimle konuşmak istedi, bir şey yapabilir miyiz, bakacağız. Ama bu adamla çalışamam. Flamengo teklif yaparsa, benim için kolay olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DEN GELEN 2 TEKLİFİ REDDETTİM

Türkiye'den aldığı 2 teklifi reddettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Ses kayıtlarını dinledim, evet, benim. Kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Dün eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününü kutladık ve evde çok insan vardı. Biraz şampanya da içtik, o yüzden kime konuştuğumu bilmiyorum. 2 Türk kulübü bana teklif yaptı, ancak Galatasaray'dan teklif gelmedi, iki teklifi de reddettim. Brezilya'da da şu anda bana teklif yapan bir takım yok" diye konuştu.