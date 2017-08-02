Melo: Türkiye'den iki takım beni istiyor

Ülkesinde Palmeiras forması giyen Felipe Melo, teknik direktör Cuca ile yaşadığı sorunlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakıldı.

Bu durumun yankıları sürerken, 34 yaşındaki yıldızın Whatsapp grubunda hocası hakkında söylediği ağır sözlerin yer aldığı ses kaydı, Brezilya'yı adeta çalkaladı.



İşte Melo'nun internete sızan ses kaydı:

BEN YALANCI BİR ADAMLA ÇALIŞMAM

''Burada artık işim bitti. Ben bu korkak, kötü karakterli ve yalancı adamla artık çalışmam. Önce bir şeyler söylüyor. Sonrası basına başka şeyler söylüyor. Palmeiras başkanı benimle konuşmak istedi. Bir şeyleri değiştirebilirmiyiz göreceğiz. Ancak bu adamla asla çalışmayacağım. Bunun yüzünden taraftarları da karşıma aldım. Flamengo benimle ilgileniyor. Kalbimdeki takım. Eğer teklif gelirse, dönmek oldukça zor olacak.''





ALKOLLÜYDÜM ÖZÜR DİLERİM

Brezilya ve Avrupa basınında büyük tepki çeken bu ses kaydının ardından ESPN'e açıklamalarda bulunan Melo, sesin kendisine ait olduğunu, alkolün etkisiyle söylediği sözleri hatırlamadığını belirtti.



Melo, ''Eşim ve çocuklarımın bu söylediklerimi duymasını istemezdim. Bu sözleri kime söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sarhoşluğun etkisiyle ağzımdan çıkan sözlerdi. Çok üzgünüm'' diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF ALDIM

Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Melo, Türkiye'den hali hazırda 2 teklif aldığını ve bu takımlar arasında Galatasaray'ın bulunmadığını belirtirken, ''Herhangi bir Brezilya kulübüyle görüşmedim. Ben Palmeiras'ta tarih yazmak istiyordum. Bunun için Uruguaylı futbolcuyu yumrukladım. Hala Palmeiras'ın oyuncusuyum. Takım yarın yolculuğa çıkacak ve ben çalışmalarınım sürdüreceğim'' dedi.