Melo: Yeter artık TFF

Felipe Melo Galatasaray'da oynadığı dönemde çok fazla eleştirilse de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan bir isimdi.

Brezilyalı futbolcu Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen sarı-kırmızılı ekibi yakından takip ediyor ve sık sık eski takımı hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor.

TFF'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Eski takımının dün Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının ardından Melo, bugün kendi twitter hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.

Melo dün akşam Galatasaray'ın Başakşehir'e yenildiği Ziraat Türkliye Kupası maçından sonra da hakem kararlarına ve TFF'ye isyan ett.

İşte Melo'nun yaptığı o paylaşım;