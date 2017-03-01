Melo'suz Galatasaray derbilerde kayıp

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçından Beşiktaş 1-0'lık galibiyetle dönerken, ön liberoda görev yapan Selçuk, De Jong ve Tolga'nın performansı vasatın altındaydı.

DERBİLERDE FARK YARATMIŞTI

Taraftarın özlemle andığı Melo'nun önemi de ortaya çıktı. 2011-15 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 21 derbide forma giyerken, Aslan'ın karnesine 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yazılmıştı.

Melo'suz Aslan'ın derbi karnesi ise 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi oldu. 'Pitbull' lakaplı oyuncu, 4 gol attığı Beşiktaş'a karşı hiç yenilgi görmezken (7 G ve 3 B), Melo gittikten sonra G.Saray, Beşiktaş'ı yenemedi. (2 B ve 3 M).