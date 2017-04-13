Melo'ya maymun dediler

Brezilyalı yıldız, kendisini maç boyunca 'maymun' diye çağırdığını iddia ettiği Gaston Rodriguez hakkında, ''Herhalde karısı onu siyahi erkeklerle aldatıyor'' ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde Brezilya'ya geri dönen Felipe Melo, ülkesinde de manşetlerden düşmüyor.

KARISI SİYAHİ ERKEKLERLE ALDATMIŞ OLABİLİR

Rakip takım oyuncusu Gaston Rodriguez'in maç boyunca kendisini 'maymun' olarak çağırdını belirten deneyimli futbolcu, ''Sanırım bazı problemleri var. Karısı onu siyahi erkeklerle aldatmış olabilir. Ancak bizim için önemli olan kazanmaktı. Şunu söylemek istiyorum. Bu olay birkaç yıl önce olsaydı. Büyük ihtimalle ona vururdum. Ancak tanrı beni yeniden yarattı. Çok şey öğrendim ve artık durumu kontrol edebiliyorum'' diye konuştu.