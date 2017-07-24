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Mendy tarihin en pahalı savunma oyuncusu oldu

Manchester City, Monaco forması giyen sol bek Mendy'yi 57,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

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Mendy tarihin en pahalı savunma oyuncusu oldu

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

57.5 MİLYON EUROYA ALDILAR

Manchester City, Monaco'dan 57,5 milyon Euroya transfer ettiği Benjamin Mendy, ülkesinde Le Havre ve Olympique Marsilya'da forma giydikten sonra geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olan Mendy, takımıyla çıktığı 39 maçta  bir gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

Böylece Mendy, futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu unvanını almış oldu.

Tarihin en pahalı savunma transferleri:

Benjamin Mendy - 58 milyon euro

Kyle Walker - 55 milyon euro

John Stones - 53 milyon euro 

David Luiz  - 50 milyon euro  

Rio Ferdinand - 46 milyon euro

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