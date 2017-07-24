Mendy tarihin en pahalı savunma oyuncusu oldu

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
57.5 MİLYON EUROYA ALDILAR
Manchester City, Monaco'dan 57,5 milyon Euroya transfer ettiği Benjamin Mendy, ülkesinde Le Havre ve Olympique Marsilya'da forma giydikten sonra geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olan Mendy, takımıyla çıktığı 39 maçta bir gol, 11 asistlik performans sergilemişti.
Böylece Mendy, futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu unvanını almış oldu.
Tarihin en pahalı savunma transferleri:
Benjamin Mendy - 58 milyon euro
Kyle Walker - 55 milyon euro
John Stones - 53 milyon euro
David Luiz - 50 milyon euro
Rio Ferdinand - 46 milyon euro