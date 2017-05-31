Mendy'nin transferini ailesi açıkladı

Manchester City, Bernardo Silva'nın ardından bir başka Monacolu Mendy'yi de kadrosuna kattı.

İKİNCİ İMZA DA MONACO'DAN

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Monaco'nun yıldızları birer birer kapışılıyor.

Her yıl transfere astronomik paralar harcayan Manchester City bu yıla da hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde Monaco'dan Bernardo Silva'yı 49 milyon euroya kadrosuna katan İngiliz temsilcisi Mendy'yi de transfer etti.

Fransız basınına göre transferi Mendy'nin ailesi açıkladı.

Böylece Manchester City'nin patronu Pep Guardiola, transfer sezonu açılmadan 100 milyon euroya yakın para harcadı.