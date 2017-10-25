Mersin'in düşüşü sürüyor

İki sezon önce Süper Lig'e veda ettikten sonra yaşadığı sıkıntılar nedeniyle TFF 2. Lig'e kadar düşen Mersin İdman Yurdu, geride kalan 9 maçında galibiyet veya beraberlik alamazken, cezası nedeniyle eksi 3 puanla ligin dibine adeta demir attı.

2 YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Mersin ekibi, kalesinde gördüğü 37 golle de bu sezon Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde en çok gol yiyen takım oldu. 2014-2015 sezonunda gösterdiği performansla Süper Lig'i 7. sırada bitiren Mersin İdman Yurdu, eski günlerini arıyor. Süper Lig'de mücadele ederken yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen Mersin ekibi, transfer yasağı nedeniyle kadrosuna tavkiye yapamadan başladığı bu ligde de tutunamadı.

Geçen sezon sonunda TFF 2. Lig'e düşen kırmızı-lacivertli ekip, Kırmızı Grup'ta altyapıdan çıkardığı oyuncularla mücadele etmeye başladı. Sezona kötü başlayan Mersin temsilcisi, ilk 9 haftada puan çıkaramadı. Mersin İdman Yurdu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle verdiği 3 puan silme cezası nedeniyle de eksi 3 puana geriledi.

Kırmızı-lacivertliler, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sadece bir maçta beraberlik alan ancak verilen cezayla eksi 2 puana düşen Kayseri Erciyesspor'la aynı kaderi paylaşıp, profesyonel liglerde eksi puana düşen iki takımdan birisi oldu. Sadece iki sezon önce Süper Lig'de mücadele eden Mersin İdman Yurdu'nda maddi sıkıntılar devam ediyor