Mert Günok: G.Saray istedi ancak Başakşehir'i seçtim

Medipol Başakşehir'in yeni transferi kaleci Mert Günok, Galatasaray'ın da kendisi için teklifte bulunduğunu ancak turuncu-lacivertli takımı seçtiğini söyledi.

BAŞAKŞEHİR BAŞARIYA AÇ

Transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın etkili olduğunu anlatan Mert, "Galatasaray'dan da bir teklif vardı. Abdullah hocanın burada bulunması, benim ve Medipol Başakşehir ailesinin başarıya aç olmamız ve bu doğrultuda geçen seneki takımın üzerine konulması, transferimde önemli bir etkendi. En önemli etken tabii ki Abdullah hocaydı. Bütün takımlarımız değerli. Bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ben de Medipol Başakşehir'i seçtim." ifadelerini kullandı.

ÇOK ÇALIŞMAM GEREKİYOR

Transfer sürecini menajerinin yürüttüğünü ve kendisinin dahil olmak istemediğini aktaran Mert, "Başarılı bir kulübün içinde olmayı her futbolcu ister. Geçen sezonki performans, kulübün başarıya aç olması ve yapılan transferler dışarıdan çok güzel görünüyor. Ben de gelir gelmez bunun farkına vardım. Artık benim yapmam gereken tek şey çok çalışmak ve bu kulübe elimden geldiğince faydalı olmak." şeklinde görüş belirtti.