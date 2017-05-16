Mertens'in yerine Bruma

Napoli, yıldız oyuncusu Dries Mertens'in takımdan ayrılma ihtimali İtalyan yöneticileri harekete geçirdi.

ADAYLAR ARASINDA BRUMA DA VAR

İngiliz ekipleri başta olmak üzere bir çok takımın kadrosuna katmak istediği Belçikalı futbolcunun kalitesinde bir ismin arayışlarına başlandı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntolu bu kapsamda önerilen isimlerden Bruma'yı mercek altına aldı.

Giuntoli, futbolcunun durumunu görüşmek üzere İtalyan bir menajerle bir araya geldi. Bununla da yetinmeyen idarecinin, sarı kırmızılı oyuncunun görüntülerini izlediği ve dünyanın en büyük futbolcu veritabanı olarak bilinen Wyscout üzerinden yaptığı incelemede Bruma'nın kalitesine ikna olduğu belirtildi.

GEÇER NOT ALDI

İtalyan ekibinde Bruma'nın teknik olarak oldukça iyi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ancak somut bir adım atılması için acele edilmediği, bu konunun şimdilik beklemeye alındığı bildirildi. Mertens'in sözleşme yenileyip yenilemeyeceği ya da başka bir takıma transferinin durumuna göre hareket edileceği ifade edildi.