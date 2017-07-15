Meryem Bekmez'den gümüş madalya

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Meryem Bekmez, kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalya kazandı.

MERYEM DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'deki Moi Uluslararası Spor Merkezi'nde yapılan şampiyonada kızlar 5000 metre yürüyüş finalinde yarışan Bekmez, 22.32.79'luk zamanlamasıyla ikinci oldu. Meryem Bekmez'in elde ettiği gümüş madalyanın ardından Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 2'ye yükseldi.

17 yaşındaki Mizgin Ay, kızlar 100 metre finalinde 11.62'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanmıştı. İlk kez 1999'da Polonya'da düzenlenen şampiyona, IAAF'nin yıldızlar kategorisinde bölgesel şampiyonalara odaklanma kararı nedeniyle son kez Kenya'da gerçekleştiriliy