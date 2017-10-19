Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona sahasında Yunan ekibi Olympiakos'uı ağırladı.

MESSİ 100'LER KULÜBÜ'NE GİRDİ

18. dakikada Nikolaou'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen İspanyol ekibinin diğer gollerini 61. dakika Messi ve 64. dakikada Digne attı. 89. dakikada Olympiakosklu Nikolaou bu kez Barcelona kalesini buldu ve maçın skorunu belirledi.

Messi 100. golünü frikikten attı - İZLE

Barcelona'nın 3-1 kazandığı maç Arjantinli Messi için çok farklı bir anlam taşıyordu. Frikikten attığı enfes golle Avrupa'daki 100. golünü atan Messi, 113 golü bulunan Ronaldo'dan sonra 100'ler Kulübü'ne girmiş oldu.