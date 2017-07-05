Messi Barcelona'yla sözleşme uzattı

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki kontrat görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. İspanyol ekibi, Messi'nin sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

NET 30 MİLYON EURO KAZANACAK

Arjantinli yıllık net 30 milyon Euro kazanacak. Geçtiğimiz günlerde 30. yaşgününü kutlayan Lionel Messi, en az 4 yıl daha Barcelona formasını giyecek.

SERBEST KALMA BEDELİ 300 MİLYON EURO

13 yaşında kulüp alt apısına katılan yıldız isim yıllık net 30 milyon Euro kazanacak. Messi'nin sözleşme fesih bedeli ise 300 milyon Euro olacak.

MESSİ RONALDO'DAN ÇOK KAZANACAK

Eski sözleşmesinde senelik net olarak 22,6 milyon euro kazanan Arjantinli dünya yıldızı, yeni sözleşmesiyle birlikte yılda 30 milyon euro kazanacak. Messi böylece yıllık 23.8 milyon euro net kazancı olan Cristiano Ronaldo'dan fazla maaş almış olacak.

REKORLARLA DOLU BİR KARİYER

Halen Barcelona ve La Liga tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan Lionel Messi, Katalan ekibi ile 8 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Messi halen zirvesinde olduğu parlak kariyerinde, 5 kez de Altın Top ödülüne layık görüldü.