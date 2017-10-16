Messi 3. kez baba oluyor

Lionel Messi, üçüncü kez baba oluyor.

Haber, eşi Antonella'nın Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafa "5 kişilik aile" mesajını yazmasıyla ortaya çıktı Lionel Messi, üçüncü kez baba oluyor.

BEŞ KİŞİLİK AİLE

Arjantinli yıldız futbolcunun eşi Antonella Roccuzzo, Instagram'daki bir paylaşımda hamile olduğunun mesajını verdi.

Antonella Roccuzzo, Messi ve iki oğullarıyla verdikleri mutlu aile tablosu pozunun altına "Beş kişilik aile" yazdı.

Fotoğrafta dört kişinin olması ve iki oğullarının Antonella'nın karnını okşuyor olması "Üçüncü bebek yolda" haberinin yayılmasına yol açtı