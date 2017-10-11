Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador'a konuk olan Arjantin, Messi'nin golleriyle Rusya'ya gitme hakkı kazandı.

ARJANTİN ŞOKLA BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Ekvador 1. dakikada Romario Ibarra ile Arjantin karşısında öne geçti.

Yedikleri golün etkisini çabuk atlatan Arjantin, Di Maria'nın asistini gole çeviren Messi ile 12. dakikada skoru eşitledi.

Arjantin, kendisine beraberliğin de yetmediğini bilerek ataklarını sıklaştırdı. Skoru eşitlemenin verdiği moralle yüklenen Tangocular, 20. dakikada Messi ile skoru 2-1 getirdi.

TANGOCULAR İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Öne geçen Arjantin ilk yarı sona erene kadar kontrollü bir oyuna geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında da kontrollü futbolunu sürdüren Arjantin, rakibine pozisyon vermemek için çabaladı.

62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak Arjantin'i Dünya Kupası'na götürdü. 3-1

Ekvador Arjantin maçının golleri VİDEO

GÜNEY AMERİKA'DAN DİĞER SONUÇLAR

Brezilya 3 - 0 Şili

Peru 1 - 1 Kolombiya

Uruguay 4 - 2 Bolivya

Paraguay 0 - 1 Venezuela

Alınan bu sonuçların ardından Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Peru da play off'lara gitti.

Şili ve evinde Venezuela'ya yenilen Paraguay, Dünya Kupası'na veda etti.