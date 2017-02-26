Messi Barcelona'yı ipten aldı

La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Vicente Calderon'da Barcelona'yı ağırladı.

Sakatlığı devam eden Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.90 dakika sonunda Katalanlar güldü.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Haftanın maçında ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken 64'te Rafinha attığı golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. 70'te ise sol taraftan bir serbest vuruş kazanan Atletico'da Godin kafa vuruşuyla eşitliği sağlarken 87'de sahneye her zaman olduğu gibi Lionel Messi çıktı.

MESSİ BARCELONA'YI KURTARDI

Ceza sahası içinde topla buluşan Arjantinli yıldız, kaleci Oblak'ı mağlup ederek Barcelona'yı bir kez daha öne geçirdi. Barcelona bu galibiyetle puanını 54 yaparken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico ise 45 puanda kalarak şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı. Messi ise kariyerinde, Atletico Madrid'e karşı 27. golünü attı.