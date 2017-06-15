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Messi otel satın aldı

Real Madrid’in yıldızı Ronaldo, satın aldığı gayrimenkullerle adından söz ettirirken, futbol dışı yatırımlara Lionel Messi de katıldı.

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Messi otel satın aldı

Messi, Barcelona’nın kıyı böygesinde 4 yıldızlı bir otel satın aldı. Cristiano Ronaldo, gayrimenkullere yatırım yaparken, son olarak Vietnam’daki Cocobay Towers’taki dairesini de malvarlığına dahil etmişti.

30 MİLYON EURO

Aynı zamanda ticari yatırımlar da yapan Ronaldo, otel işletmeciliğine de el attı. Ronaldo’yla sık sık karşılaştırılan Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi de otel satın aldı.

Arjantinli yıldız, Barcelona’nın kıyı bölgesi Sitges’teki 4 yıldızlı otel için 30 milyon Euro ödedi. Halen Ibiza’da Luis Suarez, Cesc Fabregas ve aileleriyle tatil yapan Messi’nin otelinin 77 odalı olduğu kaydedildi.

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