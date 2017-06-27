Messi şimdi de evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor

Barcelonalı süperstar Lionel Messi'nin başı vergi meselesinden dolayı bir kez daha ağrıyacak gibi görünüyor.

21 ay hapis cezası paraya çevrilen yıldız futbolcunun sahibi olduğu hayır vakfının da onlarca milyon euro gelirini göstermediği iddia edildi

EVRAKTA SAHTECİLİK

ABC'de yer alan habere göre Messi'nin sahibi olduğu Leo Messi Vakfı, milyonlarca euroyu gizlemek için evrakta sahtecilik yaptı.

İspanyol gazetelerinde yer alan haberlerin ardından Messi cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

29 yaşındaki Arjantinli futbolcu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden 4,1 milyon avroluk vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte hüküm giymişti.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLMİŞTİ

Messi’nin sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı kendisine verilen 21 ay hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verildiği bildirildi.