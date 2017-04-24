Messi yeni rekor peşinde

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi; Gerd Müller (Bayern Münih), Jimmy McGrory (Celtic) ve Uwe Seeler'den (Hamburg) sonra tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu oldu.

25 GOL SONRA REKORU KIRACAK

500'ler kulübüne giren Messi yeni bir tarih yazmanın eşiğinde Eurosport Türkiye ve AA tarafından 13 dakika önce 0 Real Madrid karşısında kaydettiği iki golle Barcelona kariyerindeki gol sayısını 500'e çıkaran Arjantinli yıldız, "tek bir Avrupa kulübünde en fazla gol atan futbolcu" unvanına sadece 25 gol uzaklıkta.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi; Gerd Müller (Bayern Münih), Jimmy McGrory (Celtic) ve Uwe Seeler'den (Hamburg) sonra tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu oldu. La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'e karşı 2 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 577. resmi maçta 500. golünü kaydetti.