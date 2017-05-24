Messi'nin 21 aylık hapis cezası onandı

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, adı A Milli Takım ile anılan Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi.

Real Madrid, Flamengo'dan 16 yaşındaki Vinicius Junior'u 50 milyon euroya transfer etti.

Bruma'nın menajeri Catio Balde, Galatasaray'ın teklif ettiği serbest kalma maddesini kabul etmediklerini ve masadan kalktıklarını açıkladı.

Girdiği bir pozisyonda yerde kalan ve ardından taklalar atarak abartılı sakatlık numarası yapan futbolcu, izleyenleri güldürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu, geçen yıla oranla yüzde 31.5 arttı ve 6.5 milyar liraya ulaştı.

1 Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

2 Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği kupa maçında Konyalı taraftarların yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.

3 Başakşehir kupada finalde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Başakşehir, Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda yenerek finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

4 Ozan Tufan gözaltına alındı Ülkeye kaçak yollarla araç sokan bir şebekeden araba temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli Ozan Tufan serbest bırakıldı.

5 Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

6 Fenerbahçeli basketçiden Nusret açıklaması Fenerbahçe’nin kupa seremonisi sırasında Nusret’in de yer almasına tepki gösteren Barış Hersek açıklama yaptı: Nusret'in ne işi var orada?

7 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki THY Avrupa Ligi finalini izledi.

8 Olympiakos Başkanı F.Bahçe'nin başarısını küçümsedi Mağlubiyeti hazmedemeyen Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos, Fenerbahçe'nin elde ettiği başarının çok özel bir şey olmadığını söyledi.

9 Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı G.Saray, 2000'de kazandığı UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutlarken, GS TV Fetullahçı Hakan Şükür'ün finalde attığı golü yayınlamadı.