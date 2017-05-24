Messi'nin 21 aylık hapis cezası onandı

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'ye verilen 21 aylık hapis cezası onaylandı. Ancak İspanya'da 2 yıldan az hapis cezası alanlar denetimli serbestlik yasasından yararlandığından Arjantinli futbolcu hapse girmeyecek.
DENETİMLİ SERBESTLİK
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 3.5 milyon euro vergi kaçırmaktan suçlu bulundu. 21 ay hapis cezasına çarptırılan Lionel Messi'nin cezası 2 yıldan az olduğu için denetimli serbestliğe çevrildi.
Messi'nin babası Jorge'ye de verilen 21 aylık hapis cezası 15 aya düşürüldü.