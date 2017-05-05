Ensonhaber.com'a dön

Messi'nin 4 maçlık cezası kaldırıldı

FIFA, Lionel Messi'nin 4 maçlık cezasının yapılan itiraz sonucu kaldırıldığını açıkladı.

Yorum Yap

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 23 Martta oynanan ve Arjantin'in Şili'yi 1-0 yendiği maçta bir faulle ilgili bitiş düdüğünden hemen önce yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç men cezası verilen Lionel Messi'ye sevindirici haber geldi.

CEZASI KALDIRILDI

FIFA, Messi ve Arjantin Futbol Federasyonu'nun itirazını karara bağladı ve 4 maçlık cezayı kaldırdı.

Güney Amerika Elemelerine direk gitmesi tehlikede olan Arjantin, kalan üç maçta Uruguay, Venezuela ve Peru ile karşı karşıya gelecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM