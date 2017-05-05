Messi'nin 4 maçlık cezası kaldırıldı

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 23 Martta oynanan ve Arjantin'in Şili'yi 1-0 yendiği maçta bir faulle ilgili bitiş düdüğünden hemen önce yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç men cezası verilen Lionel Messi'ye sevindirici haber geldi.

CEZASI KALDIRILDI

FIFA, Messi ve Arjantin Futbol Federasyonu'nun itirazını karara bağladı ve 4 maçlık cezayı kaldırdı.

Güney Amerika Elemelerine direk gitmesi tehlikede olan Arjantin, kalan üç maçta Uruguay, Venezuela ve Peru ile karşı karşıya gelecek.