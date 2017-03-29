Messi'siz Arjantin'in tadı yok

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçına cezalı yıldız oyuncusu Lionel Messi'den yoksun çıkan Arjantin, konuk olduğu Bolivya'ya 2-0 yenilerek Rusya biletini zora soktu.
La Paz kentindeki Hernando Siles Stadı'nda ev sahibi Bolivya, hakemle sözlü münakaşaya girdiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi'siz ilk maçına çıkan Arjantin'i ağırladı.
BEŞİNCİ SIRAYA GERİLEDİ
Rakibine oranla daha fazla pozisyona giren Bolivya, 31. dakikada Juan Carlos Arce, 53. dakikada ise Marcelo Martins Moreno'nun golleriyle Arjantin'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 22 puanda kalan Arjantin, grupta beşinci sıraya gerileyerek Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını tehlikeye soktu. Bolivya ise 10 puanla 9'uncu sırada yer aldı.