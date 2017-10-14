Mesut Bakkal: Beşiktaş'ı yenince iyi hocayım

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TOPLA OYNAMAYI SEÇSEM BEŞİKTAŞ YENERDİ"

Beşiktaş'ı yendikleri maçın provasını aynen yaptıklarını kaydeden Bakkal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Neden dersen, bu maçı baştan sona oynamıştık. Buraya gelmeden, saat altıydı, böyle bir 90 dakikayı oynadık. 10 dakikaya indirdik, aynısı tuttu. Ben topla oynamaya çalışsam, yenerdi Beşiktaş beni. Alan vermedik. Tosic ile Pepe'ye basmadık. Alan bulamadılar. O kadar söylenecek şey var da, maçı oynayıp da aynısını görmek beni mutlu ediyor. Alanya maçı hariç yükselişteydik. Daha disiplinli oynadık. 118'i bulan bir koşu mesefesi, inanılmaz. Böyle olunca Beşiktaş ile baş ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I YENERSEM İYİ HOCAYIM"

Türkiye'deki sisemi eleştiren Mesut Bakkal, "İlk yarı bitene kadar 16 puanı geçmeyi planlıyorum. Bu galibiyetten sonra belki alır gideriz. Alabildiğimiz kadar alacağız. Beşiktaş'ı yensem iyi hocayım, Akhisar'a yenilsem kötü hocayım. Türkiye'de başarının kriteri nedir çözemedim. Bugünkü oyunun devam etmesi gerekiyor. Kızımın da doğum günü, O'na hediye olsun" diyerek sözlerini noktaladı.