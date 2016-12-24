Mesut Bakkal: İlk yarıyı iyi bir puanla bitirdik

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BİRAZ DAHA ÜRETKEN OLABİLİRDİK

Bakkal, sahalarında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin başında 11. maçına çıktığına ve bu periyotta 3 maçı 10 kişi tamamladıklarına dikkati çeki.

Karşılaşmayı değerlendiren Bakkal, "Maçın özellikle ikinci devresinde bütün oyun üstünlüğü bizdeydi. İlk devrede rakip bir şey yapmıyordu. Biz biraz daha üretken olabilirdik. İkinci devre biraz daha öne gitmeye ve üretmeye başladık. Kaçırdığımız goller var. Bunların gol olmasını isterdik ama 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olmak da vardı. Biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor." diye konuştu.

İLK YARIYI İYİ BİR PUANLA BİTİRDİK

Bakkal, oyuncularını ortaya koydukları performanstan dolayı kutlayarak, "İlk devreyi çok güzel bir puanla bitirdik." ifadesini kullandı.