Mesut Bakkal: Kümede kalmaya iman ettik

Mesut Bakkal, takımında oyuncularının kalitesinin belli olduğunu, futbolcularının bunu göreve geldiği 3 haftada aldıkları galibiyetlerle gösterdiklerini söyledi.

İşte Bakkal'ın sözleri:

İMAN ETTİK

"Sporcularıma teşekkür ettim. Övgüyü hak ediyorlar. Aytemiz Alanyaspor ve deplasmandaki Trabzonspor karşısında alınan galibiyetler çok anlamlydı. Atiker Konyaspor maçı bu anlamda da önemliydi. Çok kısa zamanda sporcularla iyi anlaştık. Devre arası yapılan transferler inanılmaz güç katmış. Her zaman kazanmak isteyen, kazanmayı seven bir hocayım. Bugün stresten uzak rahatlamış bir takım var. Ama, bakın hepsi bir arada birlik ve beraberlik içindeler. Burada yönetime de teşekkür etmek istiyorum. Çok çalıştılar. Belki kendi yükümlülükleri olmayan işlerde de canla başla uğraştılar. Bırakın ellerini, taşın altına kafalarını koydular. Böyle olunca da kenetlendik, istedik. İstemenin bir önüne geçtik iman ettik. Muyluyum, huzurluyum ve gururluyum."