Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından iç sahada 3-1 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'yle 3-3 berabere kaldı.

"ALEYHİMİZE PENALTILAR YÜZDE 100 DOĞRU"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından pozisyon vermeden 3 gol yediklerini söyledi. Bakkal, "Çalışılmış goller attık. 10 kişi kaldıktan sonra iyi direndik. Hücumda iyi oynayan bir Akhisar vardı. Savunmada ise geriye dönüşleri zayıftı. Maçta aleyhimize çalınan penaltılar yüzde 100 penaltı. Hakem haklıydı. Ama daha önce Göztepe maçında yediğimiz gol ofsayt. Alanya maçında kırmızı kart ve penaltı verilmiyor."





"HAKEMLER KENDİLERİNE GELMELİ"

"Bu maçta üzüldüğümüz taraf hakem inanılmaz derece etkilendi. Kenardan konuşuyorlar, tribünden konuşuyorlar. Hakem etki altında kaldı. Hakeme güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. Ama biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Hakemlerden yana serzenişim var. Kendilerine gelmeleri gerekiyor. Renge, şekle, ırka göre maç yönetilmez. Yüreğim yandı. Göztepe'de, Alanya'da sustum. Ama veriler ortada. Üretmeye çalıştık, çalıştığımızın hepsini yaptık. Kapandık, istediğimiz sonucu 3 golü bulduk. En azından 1 puan alıp gidiyoruz" dedi.

"RUJ SÜRÜP SAHAYA MI ÇIKACAĞIM.."

Hakem kararları nedeniyle futbol oynayamadıkları eleştirisini yapan Mesut Bakkal, şunları söyledi:

"Hakemlerin verdiği doğru kararları da söylüyoruz. Ama bu maçta hakem ezildi, etki altında kaldı. Bizim hakemlere yakışmıyor.. Nasıl ileri gideceğim ben? Adama değiyorsun faul. Sonra Avrupa'da ilerleyemiyoruz. Nasıl oynayacağım, oynayamazsın ki. Bire bir mücadeleye izin vermezsen, iyiyle kötüyü ayırt etmezsen futbol nasıl ilerleyecek? Top göremiyorsun. Değdik mi faul. Ne yapacağım, ruj sürüp sahaya mı çıkacağım. Bu şey oyunu mu? Kenar etkiledi. Penaltıya penaltı diyoruz."

OKAN BURUK: "DEĞİŞİK BİR MAÇ OYNADIK"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, değişik bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarı çok kötüydük. Özelikle maçın başında konsantrasyon eksikliğimiz vardı, iyi hazırlanmadığımızı gördük. İki büyük takımı yenmiş bir takım olarak bu maçı daha ciddiye almamız gerekiyordu. Bunu yapmadığınız zaman zorluk yaşıyorsunuz. Agresif olmadığımız, mücadeleye girmediğimiz zaman zorluğu yaşıyoruz. Takım savunmasını maçın genelinde çok iyi yapamadık. Kalemizde fazla gol gördük. 3-3'ten sonra hamleler yaptık. Daha yaratıcı olabilirdik. Böyle olunca çok fazla pozisyon üretemedik. Oyuncularımız bugün zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Ama eski maçlara göre gerideydiler" diye konuştu.