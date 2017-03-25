Mesut: Mertel'in karşısında yarı çıplak durunca utandım

Alman Milli ve Arsenal’ın yıldızı Mesut Özil, yayınlanan kitabında hayatına ait çarpıcı bölümlere yer verdi.

Özil Başbakan Merkel ile yarı çıplak tokalaştığı anla ilgili kitabında ‘Utandım’ diye bahsediyor.

Türkiye ile Almanya 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için 8 Ekim 2010’da Berlin Olimpiyat Stadın’da karşı karşıya gelmişti. Mesut Özil’in bir gol attığı karşılaşmayı Almanya 3-0 kazanmıştı.

O maçta ikinci golü atan Mesut, gole sevinmemiş ancak topu her ayağına aldığında ise ıslıklanmıştı.

Maçı izleyen dönemin Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Başbakan Angela Merkel, futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına indi. Merkel ile yarı çıplak halde el tokalaştığı Mesut Özil fotoğrafları ertesi gün Alman gazetelerinde yer aldı.

ÇOK UTANDIM

Mesut o an yaşadıklarını ilk kez kitabında anlattı: ''79. dakikada Lahm’ın verdiği pasla topu Volkan’ın bacak arasından göndererek gol attım. 2-0 Almanya öne geçti. Ama sevinmedim. Çünkü Nazan Eckes’in dediği gibi benim kalbim Alman atıyor, benim kalbim Türk atıyor. Maçtan hemen sonra soyunma odasına gittim. Sakatlığım vardı. Tedavi ettirmek istedim. Başka bir yerde tedavi olduktan sonra soyunma odasına geri döndüm. O sırada orada neler olduğunu bilmiyordum. Üstüm çıplak ve elimde havluyla yorgun şekilde geri döndüğümde soyunma odasının ortasında Başbakan Angela Merkel duruyordu. Hükümet Sözcüsü Steffen Seiubert ve dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile kızı Annalena da oradaydı. Hemen geri dönmek istedim. Çünkü çok utandım'' dedi.

BİR KADININ KARŞISINA YARI ÇIPLAK ÇIKMAK İSTEMEDİM

Yıldız futbolcu, ''Sahilde ve tatil yerinde olmadığım için bir kadına, ülkenin en güçlü kadınına ve bir kızın karşısına yarı çıplak çıkmak istemedim. Aceleyle üzerime bir şeyler giymek için etrafıma baktım. Sayın Merkel’in karşısında yarı çıplak duramazsın diye düşündüm. Elimdeki havluyu bile sarmadan tam o anda bana elini uzattı.” Mesut Özil, Merkel ile aralarında geçen konuşmayı ise şöyle aktarıyor kitabında: “Bana ön adımla hitap etti. Ama sizli bizli konuştu. ‘Galibiyetinizden dolayı tebrikler Mesut’ dedi. Ardından ‘Tabi ki attığınız golünüz için de’ dedikten sonra ‘Kolay bir maç olmadığını idrak edebiliyorum. Her topu aldığınızda sürekli ıslıklandınız. Ama sizi olumsuz etkilemedi’ dedi. Çok sakin ve samimi konuşuyordu. Gözlerimin içine bakıyordu.'' ifadelerini kullandı.