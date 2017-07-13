Mesut Özil: Arsenal'de mutluyum

Mesut özil'in Arsenal'deki geleceği netleşiyor. Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek yıldız oyuncu, kariyerine Londra ekibinde devam edeceği mesajı verdi.

"ARSENAL'DE KALMAK İSTİYORUM"

Halen takımla birlikte Avustralya kampında bulunan Mesut Özil; "Londra'ya döndüğümüzde yönetim ile geleceğimi tartışacağım. Kendimi Arsenal'de hep iyi hissettim ve kalmak istiyorum" dedi.

Şu anda sadece yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı düşündüğünü dile getiren 28 yaşindaki oyuncunun, bu sözlerinin ardından, uzun soluklu yeni bir kontratın altına imza atması bekleniyor.

Mesut Özil, takımdaki geleceği hala netleşmeyen Alexis Sanchez hakkında da konuştu. Sanchez'in ayrılmasının büyük bir darbe olacağını vurgulayan yıldız oyuncu; "O her sahaya çıktığında takıma katkı veren bir oyuncu. Umarım gelecek sezon da aramızda olur" dedi. Mesut Özil, 2013 yılında kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak Real Madrid'den kadroya katılmıştı.