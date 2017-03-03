Mesut Özil Barcelona'nın kapısından dönmüş

Otobiyografisi Bild Gazetesi'nde seri halinde yayımlanan yıldız oyuncu, Katalan ekibine transferinin gerçekleşmemesini, Guardiola'nın isteksiz tavrına bağladı.

'GUARDİOLA İLGİSİZ DAVRANDI'

Transfer görüşmeleri için Barcelona'ya gitmesine karşın Guardiola'nın kendisiyle görüşmeye yanaşmadığını belirten Mesut "Guardiola, ilerleyen günlerde de beni aramadı. Bir mesaj bile atmadı. Benimle sözleşme imzalamak istediğine dair en küçük bir işaret alamadım. Oysa o dönemde dünyanın en iyi futbol oynayan takımında forma giymek istiyordum. Guardiola'nın bu tavrı nedeniyle Barcelona'dan soğudum." dedi.

'REAL MADRİD'İ TERCİH ETTİM'

Guardiola kendisini dışlarken, o dönemde Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho'nun, kendisini transfer etmek için büyük çaba harcadığını vurgulayan Mesut; "Guardiola bana böyle davranırken, Barcelona'ya gidemezdim. Bu nedenle beni kadrosunda görmeyi çok isteyen, bunun için uzun süre beni ikna etmeye çalişan Jose Mourinho ve Real Madrid'i tercih ettim." dedi.