Mesut Özil: Bir gün F.Bahçe'de oynamak isterim

Telegraph Gazetesi yazdı, tüm dünya, Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye geleceği iddiasını konuştu. İngilizler’in haberi dünyanın birçok ülkesinde ses getirirken, Sarı-Lacivertliler’i de fazlasıyla heyecanlandırdı.

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdiği için taraftarların takımdan umudu kalmadı. Zaten Ülker Stadı’nın her maç boş kalması da bunun en önemli göstergesi. Fenerbahçe’nin Mesut’u transfer edeceği iddiası, uzun bir aradan sonra Sarı-Lacivertli futbolseverlerin yeniden heyecanlanmasını sağladı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Arsenal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan, İngiliz ekibinden sezonda 33 milyon TL kazanan Türk asıllı Alman yıldızı transfer etmek hiç kolay değil. Herkes bunun farkında. Ancak Mesut Özil’in Çubuklu formayla sahaya çıktığını hayal etmek bile taraftarların coşması için yeterli oldu.

(F.Bahçeli taraftarlar Photoshop'la Mesut Özil'e çubuklu formayı giydirdi)

Sosyal medyada, “Bu sezon boş kalan Ülker Stadı’nı ancak Mesut Özil gibi bir transfer doldurur.” yorumları yapıldı.

Sarı-Lacivertliler’i transfer konusunda en çok umutlandıran şey ise 28 yaşındaki oyuncunun daha önce yaptığı, “Fenerbahçeli’yim ve bir gün Fenerbahçe forması giymek istiyorum.” açıklaması oldu.

2010 YILINDA F.BAHÇELİYİM DEMİŞTİ

Mesut Özil, 2010 yılında Alman spor dergisi Kicker’e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti.

Özil, “Almanya'da doğdum ama kendimi daha çok Türk olarak görüyorum. Ailem Karadenizli. Fenerbahçe taraftarıyım. İleride sarı-lacivertli formayı giymek isterim.” demişti.