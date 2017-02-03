Mesut Özil İspanya'ya geri dönüyor

Premier Lig'de gösterdiği performansla yeniden dünyanın en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Mesut Özil'in, Arsenal'deki geleceği merak konusu.

MADRİD'E DEĞİL BARÇA'YA

Tıkanan Arsenal ve Mesut Özil görüşmelerinin ışığında; Katalanların prestijli gazetelerinden Sport, Mesut Özil'in rotasını yeniden İspanya'ya, ancak bu kez Madrid'e değil, ezeli rakip Barcelona'ya çevirebileceğini belirtti.

YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Barcelona'lı bazı yetkililerin Mesut Özil'in menajeriyle bir araya geldiği ve Türk asıllı Alman futbolcunun sözleşme yenileme konusunda kesin sonuç alamaması halinde transfer için resmi girişimlerin başlatılabileceği belirtildi.

Mesut Özil'in de, Arsenal dışında gelebileceği olası takımın Barcelona olduğu öne sürüldü.