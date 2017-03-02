Mesut Özil: Mourinho bana korkak dedi

Henüz 21 yaşında Werder Bremen'den ayrılarak, Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil, Jose Mourinho ile uzun süre birlikte çalışma fırsatı buldu. Mesut, Bild gazetesi tarafından seri halinde yayımlanan oto-biyografisinde, Mourinho ile ilişkisini anlattı.

MOURİNHO İLE TARTIŞMASINI ANLATTI

Yıldız oyuncu, bir maçın ardından, Mourinho'nun kendisine "korkak" diye bağırmasını unutamıyor. Yıldız oyuncu o tartışmayla ilgili olarak; "Mourinho çok sinirliydi. '2 güzel pasın yeterli olduğunu mu düşünüyorsun? Yüzde 50’ini vermek senin için yeterli mi?' diye bana çıkıştı. Ben de formamı çıkarıp ona fırlattım ve sırtımı döndüm. O sırada bana 'demek pes ediyorsun? Sen tam bir korkaksın. Tek başına duşa girip saçını mı şampuanlayacaksın yoksa kendini bana ve takım arkadaşlarına kanıtlamak için daha mı çok çalışacaksın?" diye bağırdı.

Mesut Özil, bu tartışmaya karşın, Jose Mourinho ile genellikle iyi bir ilişkisi olduğunun da altını çizdi.