Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal ile sözleşmesini hala uzatmayan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer söylentileri hakkında konuştu.

F.BAHÇE'YE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Goal.com'un İngilizce edisyonundan Chris Wheatley'e özel bir röportaj veren Mesut Özil, Fenerbahçe hakkında "Birçok insani ailem, arkadaşlarım bana Fenerbahçe hakkında sorular soruyor. Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Ancak şu anda Arsenal ile sözleşmem devam ediyor ve ne Türkiye ne de başka bir ülkeye transferi şimdilik düşünmüyorum. Gelecekte nelerin olacağını asla bilemezsiniz. Burada çok rahatım. Neler olacak bakalım." şeklinde konuştu.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

Çok sakin bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Mesut Özil, "Hiç dikkatlerin üzerinde olduğu bir insan olmadım. Türk olduğum için çok ama çok gururluyum. Annem ve babamın ikisi de Türk. Almanya'da doğdum ve orada büyüdüm. Futbol oynayarak farklı kültürler öğrendim, birçok farklı bakış açısı geliştirdim." dedi.

"ÇOK ÇALIŞMALI, KENDİNİZE GÜVENMELİSİNİZ"

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde büyüyen, annesi temizlikçi, babası fabrika işçisi olan Mesut Özil, "Çocukken en önemli şey eğlenmek, hayattan zevk almaktır. Eğer yeteneğiniz varsa ve biraz da şanslıysanız kimse sizi durduramaz. Çok çalışmalı, kendinize güvenmeli ve en önemlisi eğlenmelisiniz. Bunlar olursa, hayalleriniz elbet gerçekleşir." dedi.

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ALMANYA İLE İNGİLTERE'NİN FARKI?

Almanya ile İngiltere'yi kıyaslayan Özil, "Almanya'da sürekli olarak genç futbolcular çıkıyor. Almanya, bu konuya oldukça sıkı odaklanmış durumda. Genç yetenekleri buluyorlar ve hemen takımlarına yerleştiriyorlar. Keşke aynı durum İngiliz futbolunda da olsaydı. Tabii bunda televizyon, reklam gelirleriyle oluşan büyük bir market var ve çoğu kulüp istediği futbolcuyu alabiliyor. Ancak, Bundesliga ve Alman Milli Takımı'na bakarsanız kendinize ait yeteneklerin nasıl fark yarattığını daha iyi görebilirsiniz." diyerek Alman futbolu hakkında övgü dolu sözler söyledi.