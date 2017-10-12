Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini koruyor

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği hala belirsizliğini koruyor.

Takımın en önemli iki yıldızını kalmaya henüz ikna edemeyen Londra kulübü kontrat görüşmelerine de başlamadı.

ARSENAL TEKLİF YAPMADI

ESPN'e göre Arsenal, ne Mesut Özil ile ne de Alexis Sanchez'e yeni sözleşme teklifinde bulunmadı. Bununla birlikte Londra'da kendine yeni bir ev alan Mesut Özil'in Arsenal'de kalmaya sıcak baktığı ve kariyerine Londra kulübünde devam edebileceği öne sürülüyor.

İngiliz basınının saygın gazetelerinden Independent ise Manchester United yönetiminin ara transfer döneminde Mesut Özil ile sözleşme imzalayacağını iddia ediyor. Mesut Özil bu sezon Arsenal ile geride kalan 7 lig maçının dördünde 90, birinde ise 8 dakika sahada kaldı.