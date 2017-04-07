Mesut Özil'in yerine Arda Turan

Sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

BELLERİN-ARDA TAKASI

Radyo Barcelona’nın haberine göre Katalan ekibi Bellerin için istenen 40 milyon Euro’yu ödeyebilecek durumda değil. Ancak Arsenal’in Arda Turan’ı istediğini bilen Barcelona, bu transferi Türk oyuncu sayesinde 25 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor.

MESUT ÖZİL'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Mesut Özil’in sezon sonunda ayrılmasını bekleyen Arsenal onun boşluğunu Arda Turan ile doldurmak istiyor.

Arda Turan'ın adı daha önce de Çin kulüpleriyle anılmıştı.