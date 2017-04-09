Mesut: Türk olduğum için Almanya'da ayrımcılığa uğradım

Mesut Özil, İngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, Almanya'da uğradığı ayrımcılık ve geçen yıl yaptığı umre ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN AYRIMCILIĞA UĞRADIM"

Çocukluğunda Almanya'da büyük bir kulübün seçmelerine gittiğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı ayrımcılığa dair şunları ifade etti:

"Girdiğim altyapı seçmelerinde açık ara sahanın en iyisiydim. Yüzde yüz seçileceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Kulüpten 'Senin yerine başka birini tercih ettik. Bir hafta daha beklemelisin.' cevabını aldım. Başka bir kulübe gittim ve yine aynısını yaşadım. Bu 3-4 kez başıma gelince yaşadığım ayrımcılığı fark ettim. Babama 'Neden?' diye sorduğumda, bana 'Mesut, seçilmemen yeteneğinle alakalı değil. Bu, Türk kökenin ve adının Mesut olmasıyla ilgili.' yanıtını verdi. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama o dönem Almanya'da daha katı bir tutum vardı. Başıma gelenleri büyüdükçe daha iyi anlıyorum."





UMRE ZİYARETİ İÇİN DE KONUŞTU

Tecrübeli futbolcu, geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla ilgili Almanya'da eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Abartıldığını düşünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaşamalıydım. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. Fotoğrafı paylaştım çünkü birçok taraftar paylaşmamı istedi. Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Bu benim inancım." değerlendirmesinde bulundu.