Mesut'tan itiraf: Annem Türkiye için oynamamı istemişti

Mesut Özil, otobiyografisinde Alman Milli Takımını seçerken yaşadıkları hakkında konuştu ve çarpıcı itiraflarda bulundu.

Mesut Özil'in dedesi Türkiye'de doğmasına karşın babasını Almanya'da doğması ve 2006'da Almanya'nın 17 yaş altı milli takımından davet etmesine karşın halen sadece Türk pasaportuna sahipti.

ANNEM TÜRKİYE'Yİ İSTİYORDU

Alman Milli Takımını seçme konusunda annesiyle ters düştüğünü dile getiren Mesut, "Tabii ki bu zor karar üzerine ailemle konuştum. Annem Gülizar Türkiye adına oynamamı istiyordu. Annem, 'Köklerinin nereden geldiğini düşün, dedelerin Türkiye'den geldi' şeklinde tavsiyede bulundu. Amcam da onunla aynı fikirdeydi" ifadelerini kullandı.

"BABAM 'ALMANYA' DEDİ"

Babasının ise Almanya'yı tercih etmesi gerektiğini tavsiye ettiğini belirten Mesut "Babam onlara, 'Mesut Almanya'da doğdu, Almanya'da okula gitti ve futbolu Alman kulüplerinde öğrendi. Bu nedenle Alman kulübünde oynamalı' dedi" şeklinde konuştu.

KİMSEYİ ÜZMEK İSTEMEDİM

Kararı vermenin kendisi için çok zor olduğunu vurgulayan Özil, "Karar vermek zorunda olmamın baskısını hissettiğim zamanlar oldu. Kimseyi üzmek istemedim ya da hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Ancak 2006 baharının sonunda aileme kararımı söyledim" dedi.