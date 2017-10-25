Mete Kalkavan: Çok ses vardı küfürleri duymadım

Caner'in dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaşananlarla ilgili bir özür mesajı yayınlaması TFF Hukuk Kurulu'nu harekete geçirdi.

Bu açıklamayı bir itiraf olarak değerlendiren kurul, 29 yaşındaki sol beki sportmenliğe aykırı hareket (El kol hareketleri) ve hakaretten (küfür) PFDK'ya sevk etti.

METE KALKAVAN DUYMAMIŞ

Karşılaşmanın ardından gözlemci ile sohbet eden hakem Mete Kalkavan'ın Caner'in söylediklerinden haberi olmadığı ortaya çıktı. Kalkavan'ın "Statta büyük uğultu vardı. Caner'in dediklerinin hiçbirini duymadım. Bazı pozisyonlarda oyuncular da düdüğümün sesini duymadı" dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan hakem Mete Kalkavan’a küfür eden Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.