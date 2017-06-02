Metin Albayrak: Allah'ın da bir hesabı var Gomez

DHA'ya konuşan Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, eski Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez'e gönderme yaptı.

İşte Albayrak'ın sözleri:

DÜRÜST DEĞİLDİ

"Geçen sezon sonu Beşiktaş'ı oldukça fazla oyalayan ve sonunda kalmaktan vazgeçen Gomez'in Beşiktaş'ın şampiyon olduğu günlerde Almanya'da düşmeme maçı oynadığını ifade eden Albayrak, ''Ben Mario'nun çok açık ve dürüst olduğunu düşünmüyorum o dönemde. Çünkü biz onu hep bekledik, başka bir B planımız yoktu. Santrafor arama anlamında başka bir strateji de yapmadık. Biz onunla ne zaman konuşmak istesek hep 'konsantre olayım Beşiktaş'ın şampiyonluğu var' dedi.

YERLERDE SÜRÜNÜYORDUN

Sonra Milli takımın Avrupa şampiyonası vardı orada görüşmek istedik, orada da 'hedefimiz final, şampiyonluk, ona konsantreyim' derken sonra bir anda 'ben gelmiyorum' dedi. Sonuç itibari ile benim şahsi fikrim herkesin birbirine karşı açık ve dürüst olması lazım, profesyonelce yapılan bir iş, kimse kimseyi zorla tutmuyor. Mutsuz olabilirsin, olmayabilirsin, oyalamaya hiç kimsenin hakkı yok. Ne bizim tarafımızdan ne futbolcu tarafından. 'Ben başka bir takıma gidiyorum' diyebilirsin. 'Teşekkür ediyorum siz bana büyük emek sarf ettiniz, ben iki sene önce yerlerde sürünüyordum.

ALLAH'IN DA BİR HESABI VAR

Ne kulüp bazında ne Milli takım bazında bir kariyerim kalmamıştı' diyebilirsin. Beşiktaş ona ne yaptı, tuttu elinden aldı. Ha bize de fayda sağladı tabi ki bu bir karşılıklı kazan kazan olayıdır. Ama sonuçta Beşiktaş ona yuvasını açtı bir emek sarf etti, Milli takıma yükseldi onun vasıtasıyla da gitti. Ama işte Allah'ın da bir hesabı var. Senin hesabın var ama Allah'ın da bir hesabı var. Yani bize 'Şampiyonlar liginde nasıl takım yapacaksınız, benim onu görmem lazım' derken bir anda gittiği takımda son maçta küme düşmekten kurtuluyorsun.

Biz şampiyon olurken onlar küme düşmeme maçı oynadı. İşte Allah'ın kaderi, bir senede neler değişti. O yüzden ben kendi adıma söylüyorum Mario'nun bize yaptığı davranışları biz hak etmedik. Ona yapmış olduğumuz iyi niyetin karşılığını hak etmediğimizi düşünüyorum. O yüzden de kendisi kaderi ile baş başa kaldı''