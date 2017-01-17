Metin Albayrak: Mehmet Ekici'yi istiyoruz

Beşiktaş Mehmet Ekici'den vazgeçmiyor...

Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a verilmemesi halinde kendilerine 2 milyon Euro'luk bir tazminat ödeneceği yönündeki soruyu yanıtlamaktan çekinen Metin Albayrak, "Transfer konusunu konuşmayalım. Bugünkü maçın keyfini çıkaralım. Çok önemli bir 3 puan aldık. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

HALA GÜNDEMEMİMİZDE

Ancak daha sonra ''Mehmet Ekici hala gündeminizde mi?'' sorusuna ise Albayrak, "Hala gündemimizde." yanıtını verdi.

"Beşiktaş'a gelmek istemediği yönünde haberler çıkıyor. Görüşme olacak mı?" sorusuna ise Albayrak, "Onlar spekülasyon. Mehmet Ekici gündemimizde ve görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.